BDDK, BİM'in de ortak olduğu Dost Katılım Bankası'na kuruluş izni verdi

BDDK ’nin 11 Haziran 2026 tarihli kararına göre, BİM Birleşik Mağazalar A.Ş., Desto Atık Yönetimi A.Ş., Dost Global Danışmanlık A.Ş., GDP Gıda Paketleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Es Global Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından yapılan başvuru değerlendirildi.

Kurul, ilgili yönetmelik ve Bankacılık Kanunu hükümleri kapsamında, Türkiye ’de 10 milyar TL kuruluş sermayeli “Dost Katılım Bankası A.Ş.” unvanlı bir katılım bankası kurulmasına izin verilmesini kararlaştırdı.

Karar, 17 Haziran tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan BDDK Kurul Kararı ile duyuruldu.

BDDK’nin kararı, Dost Katılım Bankası için bankacılık sektörüne giriş sürecinin ilk aşaması niteliğinde. Kuruluş izni, bankanın tüzel kişilik ve organizasyon yapısını oluşturmasının önünü açıyor. Ancak bir bankanın müşteri kabul etmesi, fon toplaması ve bankacılık işlemlerine başlaması için ayrıca BDDK’den faaliyet izni alması gerekiyor.

Katılım bankaları, geleneksel mevduat bankalarından farklı olarak faizsiz finans ilkeleriyle çalışıyor. Bu modelde toplanan fonlar faiz geliri yerine ticaret, ortaklık, kira sertifikası, finansman ve kâr-zarar paylaşımı gibi yöntemlerle değerlendiriliyor.