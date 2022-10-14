BDDK, Q Yatırım Bankası'nın kurulmasına izin verdi

BDDK'ın izniyle 500 milyon lira sermayeli yeni bir yatırım bankası kuruluyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), "Q Yatırım Bankası"nın kurulmasına onay verdi.

Konuya ilişkin karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, Q Yatırım Bankası'nın kurucu ortaklarının Ali Ercan, Bien Finans Faktoring AŞ, Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret AŞ, Allbatross Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ ve Q Yatırım Holding AŞ olduğu belirtildi.

Söz konusu yatırım bankasının kuruluş sermayesinin ise 500 milyon lira olacağı kaydedildi.