BDDK'dan bankalara hisse alım kolaylığı

Halka açık bankaların geri alım yoluyla edindikleri kendi hisse senetlerinin yıl sonuna kadar çekirdek sermayeden indirim kalemi sayılmamasına karar verildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun açıklamasında şunlara yer verildi:

"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 17.09.2026 ve 11571 sayılı Kararı ile payları Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası’nda işlem gören bankalara, hisse geri alımlarında, belli bir süre çekirdek sermayeden indirilmemesi imkânı sağlanarak sermaye yeterliliği oranı hesaplamasında esneklik tanımıştır.

Buna göre; bankaların 16/09/2026 tarihinden sonra bu piyasadan geri alım yoluyla edindikleri kendi hisse senetlerinin 31/12/2026 tarihine kadar; Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a1) bendi uygulamasında çekirdek sermayeden indirim kalemi olarak dikkate alınmamasına ve Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik uygulamasında kredi riskine esas tutar ve piyasa riskine esas tutar hesaplamasına dâhil edilmemesine karar verilmiştir."

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