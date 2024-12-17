BDDK'dan bir bankanın kurulmasına onay

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Katılımevim Katılım Bankası ünvanlı bir katılım bankası kurulmasına izin verdi.



BDDK'nın konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, kurucu ortaklar Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ, Serdar Turhan, Ömer Burkay, Ahmet Özcan ve Selay Turhan İnce tarafından Türkiye’de 10 milyar TL kuruluş sermayeli Katılımevim Katılım Bankası A.Ş ünvanlı bir katılım bankası kurulmasına izin verilmesine karar verildi.



Ayrıca Saad Al-Janabi'nin kurucu ortağı olduğu AGS Altın Gezegen Varlık Yönetim AŞ’nin faaliyet izninin iptal edilmesine karar verdi.