BDDK'dan eğitim ve sağlık adımı. Limit düzenlemesinden etkilenmeyecek
04.02.2026 12:20
NTV
NTV - Haber Merkezi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, son yapılan kredi kartı düzenlemesinden eğitim ve sağlık harcamalarının etkilenmeyeceğini açıkladı.
Milyonlarca kredi kartı kullanıcını ilgilendiren Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu önlemleri devreye girdi. Bankalar ilgili düzenlemeleri yapmaya başlarken yüklü ödemelere ilişkin BDDK değişikliğe gitti.
BDDK, eğitim ve sağlık harcamalarının kredi kartı limitleri düzenlemesinden etkilenmeyeceğini belirtti.