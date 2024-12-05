BDDK'dan enflasyon muhasebesi açıklaması

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2025 yılı için bankalar, faktoring, finansman ve varlık şirketlerine enflasyon muhasebesi uygulanmayacağını duyurdu.

BDDK'dan enflasyon muhasebesi açıklaması

BDDK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 5/12/2024 tarihli ve 11021 sayılı Kararı uyarınca bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin 2025 yılında muhasebesi uygulamamasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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