BDDK'dan enflasyon muhasebesi açıklaması
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2025 yılı için bankalar, faktoring, finansman ve varlık şirketlerine enflasyon muhasebesi uygulanmayacağını duyurdu.
BDDK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 5/12/2024 tarihli ve 11021 sayılı Kararı uyarınca bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin 2025 yılında enflasyon muhasebesi uygulamamasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
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