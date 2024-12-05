BDDK'dan enflasyon muhasebesi açıklaması

BDDK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 5/12/2024 tarihli ve 11021 sayılı Kararı uyarınca bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin 2025 yılında enflasyon muhasebesi uygulamamasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.