BDDK'dan enflasyon muhasebesi kararı

Banka, finansal kiralama, faktöring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketleri tarafından enflasyon muhasebesi uygulanmaması kararı verildi.

ENFLASYON MUHASEBESİ NEDİR?

Enflasyon muhasebesi, paranın satın alma gücündeki değişimler nedeniyle finansal tabloların gerçek durumu yansıtmaması durumunda, bu tabloların enflasyonun etkilerinden arındırılarak düzeltilmesi işlemine deniyor.

Buradaki amaç, işletmenin finansal tablolarını, nominal değerler yerine güncel satın alma gücünü yansıtacak şekilde yeniden düzenlemek olarak öne çıkıyor. Bu sayede, şirketin varlıklarının, borçlarının, öz sermayesinin ve dolayısıyla kârlılığının daha gerçekçi bir resmini sunmak mümkün oluyor. Yüksek enflasyon ortamında, geçmiş dönem maliyetleriyle kaydedilen varlıkların değeri, bugünün parasıyla ifade edildiğinde anlamsız kalabiliyor. Enflasyon muhasebesi bu sorunu ortadan kaldırıyor.