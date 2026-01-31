BDDK'dan kredi kartları açıklaması... Kart sahiplerinin yüzde 75'i etkilenmeyecek

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 30 Ocak 2026 tarihli karar ile kredi kartı borçlarının yapılandırılması ve limitlerin yeniden düzenlenmesine ilişkin yeni adımları açıkladı.

Dönem borcu kısmen ya da tamamen ödenmemiş bireysel kredi kartları azami 48 ay vadeyle yeniden yapılandırılacak.



Tüketicilerin tüm bankalardaki kredi kartlarının toplam 400 bin TL üstündeki limitleri yüzde 50 ile 80 arasında değişen oranlarda azaltılacak. Kart limiti düşürülürken bankalar, son 12 aydaki en yüksek kullanım oranını dikkate alacak. Bankalar kredi kartı limitlerini 1 Ocak 2027'ye kadar tüketicinin aylık ve yıllık geliriyle uyumlu hale getirecek.

BDDK'dan kredi kartı limitleriyle ilgili yeni bir açıklama geldi.

Kamuoyu ile paylaşılan makro ihtiyati önlemlerin daha anlaşılır hale getirilmesi adına, kararlarla ilgili açıklaması zorunluluğu doğduğu belirtilirken, "Bahse konu kararlar, 31.10.2025 tarihli ve 2025/18 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yürürlüğe giren Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı çerçevesinde Kurumumuza tevdi edilen görevler ve 21.01.2026 tarihli Finansal İstikrar Komitesi toplantısında yapılan değerlendirmeler kapsamında finansal istikrarın güçlendirilmesini temin etmek amacıyla bir paket halinde T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve TCMB ile koordinasyon içerisinde temelde tüketicinin korunması, alt gelir gruplarının desteklenmesi, yasa dışı bahisle mücadele ve uluslararası düzenlemelere uyum adına alınmıştır." denildi.

Açıklamada şu ifadeler yer verildi:



"Bu kapsamda, “Kredi Kartı Limitlerine İlişkin Düzenleme” ile alınan karar, bireysel kredi kartı kullanıcılarının gelirleriyle orantılı olarak harcama yapmalarının temin edilmesine ve sürdürülebilir bir ödeme performansının sağlanmasına yöneliktir. Aralık 2025 verilerine göre sektörde yaklaşık 13,3 trilyon TL bireysel kredi kartı limiti bulunmakta olup toplam limitin sadece %21’i (2,8 trilyon TL) kullanılmakla beraber, %79’u kullanılmamaktadır. "

“GELİRİN 4 KATINA KADAR LİMİT”

Sektörde Aralık 2025’te 40,7 milyon tekil kredi kartı kullanıcısı bulunmakta olup, bunun 30,6 milyonu yani %75’i 400 bin TL altında kredi kartı limitine sahiptir. Yani kredi kartı kullanıcılarının %75’i söz konusu karardan etkilenmemektedir. 750 bin TL altında kredi kartı kullanıcısının toplam kredi kartı sahipliği içerisindeki oranı ise yaklaşık %90 düzeyindedir. 750 bin TL üzerinde limite sahip olanların kredi kartı toplam limitinden aldıkları pay

%48 seviyesinde olup, bu kullanıcıların kredi kartı doluluk oranları yaklaşık %20’dir.



Müşteri mağduriyetine yer vermemek amacıyla, son bir yıldaki harcamalar dikkate alınmış ve harcamanın en yüksek olduğu aydaki limitin de belirli bir oranda azaltılması kuralı getirilmiştir.



400 bin TL kredi kartı limiti olan bir kart kullanıcısının kredi kartı limitlerinde herhangi bir kesintiye gidilmeyecektir. Ayrıca bireysel kredi kartı kullanıcılarının gelirlerini teyit etmek suretiyle gelirlerinin 4

katına kadar kredi kartı limiti kullanmalarının önünde bir engel bulunmamaktadır.

Bununla beraber, “Kredili Mevduat Hesabına (KMH) İlişkin Düzenleme” kısmında, eğitim ödemeleri amacıyla bireysel müşterilere tanınan KMH limitleri bu limitlere ilişkin sınırlamadan muaf tutulmuştur.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR ÖDEME PERFORMANSI AMAÇLANDI”



Diğer taraftan, “Bireysel Kredi Kartı Borçlarının ve İhtiyaç Kredilerinin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Düzenleme” ile finansal tüketicinin korunması ve sürdürülebilir bir ödeme performansının sağlanması amaçlanmıştır. Kredi kartlarında yapılan düzenleme ile bu türden yapılandırmaların önüne geçilmesi hedeflenmiştir.



Son olarak “Konut Kredilerinde Kredi Değer Oranı Değişikliğine İlişkin Düzenleme” ile alt gelir gruplarının ilk evlerini almaları konusunda desteklenmelerine yönelik olarak temelde birinci el ve ikinci el konut ayrımı kaldırılmış ve karar metninde belirtildiği şekliyle birtakım düzenlemeler yapılmıştır.



Sonuç olarak temelde finansal istikrarın korunması amacıyla Finansal İstikrar Komitesi bünyesinde gerçekleştirilen değerlendirmeler çerçevesinde bütüncül bir yaklaşımla bahse konu kararlar alınmıştır."