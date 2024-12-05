BDDK'dan taksitle cep telefonu alımında yeni düzenleme

Tüketici kredisiyle taksitle cep telefonu satışında yeni düzenleme yapıldı.



BDDK, 5 Aralık 2024 tarihli ve 11022 sayılı Kurul Kararında tüketici kredileri ile cep telefonu alımında yenilenmiş ürün niteliğinde olan/olmayan cep telefonları ayrımına giderek 12 ay vade ile cep telefonu alımında üst sınır 12 bin liradan 20 bin liraya yükseltildi. 20 bin liranın üzerindeki cep telefonu alanlar ise en fazla 3 taksit yaptırabilecek.



YENİLENMİŞ CEP TELEFONLARI

Yenilenmiş cep telefonlarında ise sınır biraz daha farklı.



Yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonlarnı alanlar için 12 ay vade sınırı 25 bin lira olacak. 25 bin liranın üzerindeki Yenilenmiş cep telefonu alanlar için vade sınırı 3 ay olarak belirlendi.



BDDK cep telefonlarının kredi kartlarıyla alımında değişik yapmadı.