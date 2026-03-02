Bedelli askerlik ücreti değişiyor. Emeklilerin bayram ikramiyesi artmayacak, kripto para ve değerli taşlara vergi geliyor

Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren emekli bayram ikramiyesi ve bedelli askerliğe ilişkin değişiklikler de içeren 19 maddelik kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ARTMAYACAK

5 bin lira olması beklenen emekliye bayram ikramiyesi bu yıl artmayacak. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler emekli bayram ikramiyelerine beklenen zamma ilişkin olarak "Teklifte emeklilerin bayram ikramiyesine yönelik bir düzenleme bulunmuyor. Bir çalışmamız yok. Bayram ikramiyesinde artış için özel kaynak yaratmamız gerekiyor. Bölgemizde savaş durumu var, tedarik zincirinden dolayı sıkıntılar var, bütçe disiplinine dikkat etmek gerekiyor." dedi.

BEDELLİ ASKERLİK ARTIYOR

Bedelli askerlik ücreti 333 bin liradan 420 bin liraya yükselecek. Yükselişin ana nedeni ise göstergedeki artıştan kaynaklanacak.

DEĞERLİ TAŞ VE KRİPTO PARALARA VERGİ

Teklifle, pırlanta, inci gibi değerli taşlara yüzde 20’lik Özel Tüketim Vergisi gelmesi de yer alıyor. Ayrıca kripto varlık satış ve transferine 10 binde 3’lük vergi getirilecek.

İŞSİZLİK SİGORTASI FONU DETAYI

Meclis'e sunulan yasa tasarısı ile İşsizlik Sigortası Fonu'nda yüzde 1 devlet payının yarısına kadar artırılması ve düşürülmesi için Cumhurbaşkanı'na yetki veriliyor.