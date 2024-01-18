Bej Kitap: Ekonomik faaliyetler çok az değişti

ABD Merkez Bankası (Fed), Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun ocak sayısını yayımladı.



Raporda 12 Fed bölgesi ekonomik faaliyetlerinde çok az değişiklik yaşandığı ve hiç değişiklik olmadığı bildirildi. Üç bölgede mütevazı bir büyüme olduğu, bir bölgede ise ılımlı düşüş yaşandığı kaydedildi.



Fed'in yayınladığı raporda şirketlerin gelecekteki büyüme beklentilerinin pozitif olduğu ve iyileştiğine yer verildi. Faiz oranlarının düşme ihtimalinin iyimserlik kaynağı olarak görüldüğü aktarıldı. 2024 siyasi döngüsünün ise belirsizliğe işaret ettiği vurgulandı. Tüketicilerin tatil sezonunda bir miktar mevsimsel rahatlama sağladığı ifade edildi.



Tüm bölgelerde işgücü piyasasının soğumaya yönelik işaretler gösterdiği ifade edildi. Altı bölge ılımlı fiyat artışı, iki bölge ise orta düzeyde fiyat artışı bildirdiğine dikkat çekildi. Genel olarak ise fiyat artışlarının önceki döneme göre azaldığı vurgulandı.



Raporda ekonomik belirsizliğin kaynakları ise ofis piyasasına yönelik endişeler, talebin zayıflaması ve 2024 siyasi döngüsü olarak sıralandı.

Fed yetkilisinden faiz indirimlerinde dikkatli olunması uyarısı Haberi Görüntüle