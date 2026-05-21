Beklentileri aştı. Nvidia’dan ilk çeyrekte 81,6 milyar dolarlık gelir

Şirketin açıkladığı sonuçlar Wall Street beklentilerini geride bıraktı. 26 Nisan’da sona eren 2027 mali yılı ilk çeyrek sonuçlarına göre şirketin geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 85, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 20 arttı.

Şirketin net karı da büyük sıçrama gösterdi. Nvidia ’nın net karı geçen yıl aynı dönemdeki 18,8 milyar dolardan 58,3 milyar dolara yükseldi. Sonuçlar, Nvidia’nın küresel yapay zeka altyapısı yatırımlarının en büyük kazananı olmaya devam ettiğini ortaya koydu. Şirketin performansında en büyük payı veri merkezi birimi aldı.

Dünyadaki büyük teknoloji şirketlerinin yapay zeka sistemlerinde kullanılan işlemcileri satan veri merkezi bölümünün geliri yüzde 92 artışla 75,2 milyar dolara ulaştı. Bu gelirlerin büyük kısmını Nvidia’nın GPU olarak bilinen grafik işlemcileri oluşturuyor. Başlangıçta video oyunlarındaki grafikleri yüksek hızda işlemek için geliştirilen GPU’lar, zamanla yapay zeka sistemlerinin temel işlem gücü haline geldi.

Nvidia’nın bu alana yönelmesi, şirkete yapay zeka donanımlarına yönelik dev talep sayesinde dünyanın en değerli şirketlerinden biri olma yolunu açtı. Wall Street’te zaman zaman yapay zeka harcamalarının yavaşlayabileceği yönünde tartışmalar yaşansa da Nvidia ürünlerine yönelik talepte şu ana kadar ciddi bir zayıflama görülmedi.

Şirket, Şubat ayındaki bilançosundan bu yana yapay zeka şirketi Anthropic’e 10 milyar dolarlık yatırım yaptığını açıkladı. Ayrıca Meta ile milyonlarca Blackwell ve Rubin GPU’yu kapsayan büyük bir anlaşma imzaladı.

Bulut bilişim şirketi CoreWeave de 2030’a kadar beş gigawatt kapasiteli yapay zeka fabrikaları kurmayı hedefleyen yatırım planını duyurdu.

ÇİN GELİRİ HESABA KATILMADI

Nvidia, dikkat çekici şekilde, geleceğe yönelik gelir beklentilerinde Çin’deki veri merkeziyle ilgili gelir varsayımı yapmadığını da belirtti. Şirketin temel ürünleri, Washington ile Pekin arasındaki teknoloji gerilimlerinin merkezinde yer alıyor. Nvidia CEO’su Jensen Huang bu hafta yaptığı açıklamada Çin’in bir noktada yapay zeka sistemlerini eğitmek ve çalıştırmak için kullanılan üst düzey ABD çiplerine yeniden kapı açacağını düşündüğünü söyledi.

ABD ile Çin arasında yapay zeka üstünlüğü konusunda sert rekabet yaşanırken, Nvidia’nın H200 çipi kısa süre öncesine kadar ulusal güvenlik gerekçesiyle Çin’e satılamıyordu. Öte yandan Çin yönetimi, sektörde ABD hakimiyetine meydan okumak amacıyla yerli çip geliştirme çalışmalarını hızlandırıyor. Şu ana kadar Çinli teknoloji şirketlerinin Nvidia’nın üst düzey çiplerini yoğun şekilde satın aldığına dair işaret görülmedi.