Belçika'da işçiler hayatı durdurdu

Belçika'daki en büyük işçi sendikalarının çağrısıyla çok sayıda çalışan, federal hükümetin işsizlik ve emeklilik gibi sosyal harcamalarda planladığı kesintiler başta olmak üzere kemer sıkma önlemlerini protesto etmek için bir günlük greve gitti.



Kamu ve özel sektörden yoğun katılımın gerçekleştiği grev nedeniyle ülke genelinde hizmetler önemli ölçüde aksadı.



Özellikle bagaj ve güvenlik hizmetleri sunan çalışanların greve gitmesi, ülkedeki hava yolu taşımacılığını olumsuz etkiledi.



Belçika'nın Brüksel ve Charleroi havalimanlarında çalışanların greve katılması nedeniyle gidiş yönlü seferler de yapılamadı.



TOPLU TAŞIMA DURMA NOKTASINDA



Demir yolu çalışanlarının greve katılması nedeniyle ülke genelinde tren seferlerinin büyük kısmı iptal edildi. Brüksel'in toplu taşıma sisteminde görevlilerin greve iştirak etmesi sebebiyle de şehirdeki metro, otobüs ve tramvay seferlerinin neredeyse tamamı iptal oldu.



Flaman ve Valon bölgelerindeki toplu taşıma şirketlerinde çalışanlar da greve iştirak etti.



Ülke genelinde toplu taşıma durma noktasına geldi.



EĞİTİM DURDU, HİZMETLER AKSADI



Öğretmenlerin yoğun katılım gösterdiği grev nedeniyle bazı okullarda eğitim aksadı. Polisler, gardiyanlar, liman ve posta hizmetlerinde de toplu eylem dikkati çekti.



Belediye çalışanlarının greve katılmasıyla çöp toplama ve çocuk bakımı gibi çeşitli yerel hizmetler büyük ölçüde aksadı.



Sendikalar, ülkede yeni kurulan hükümetin sosyal harcamalarda yapmayı planladığı kesintileri ve uygulayacağı kemer sıkma politikalarını sert biçimde eleştiriyor.



Bu çerçevede 13 Şubat’ta geniş katılımlı bir grev düzenlenmiş, hayat durma noktasına gelmişti.



HÜKÜMETİN TASARRUF PLANINA TEPKİ



Yeni hükümet, Belçika'da kamu harcamalarını düşürmek üzere bir program hazırladı. Programda, ülkede uygulanan işsizlik maaşında sınırlandırmaya gitmek ve bunun süresini düşürmek yer alıyor. Belçika'da halihazırda koşulların sağlanması halinde sınırsız süre işsizlik maaşı alınabiliyor.



Kariyer değişikliğinde ve işsizlik halinde sunulan kamu destekli programların azaltılması da hükümetin planları arasında.



Yeni hükümetin programında, emeklilik hakkı için gereken koşulların ağırlaştırılması, iş gücü piyasasının esnekleştirilmesi, uzun dönem hastalığı olanların faydalandığı sistemin katılaştırılması, memurların statüsünde ve emeklilik yaşı ile maaş hesaplanmasında reform yapılması, ücretlerin enflasyona göre otomatik olarak artmasını sağlayan endeksleme sisteminin değiştirilmesi gibi çalışanların haklarında ciddi değişiklikler içeren politikalar öne çıkıyor.



Bu politikalar, bütün sendika ve çalışanların tepkisini çekiyor.