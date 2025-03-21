Belçika'da süresiz işsizlik maaşı kaldırılacak

Belçika Başbakan Yardımcısı ve Çalışma Bakanı David Clarinval, ülkedeki işsizlik ödeneği sisteminde değişiklik yapılacağını açıkladı.



Federal hükümetin yeni planı doğrultusunda, 2 yıldan uzun süredir işsizlik maaşı alanların bu haklarını kaybedeceğini belirten Clarinval, ülkede 100 binden fazla kişinin bu kapsama girdiğini ve işsizlik ödeneklerine son verileceğini bildirdi.



Clarinval, 2 yıllık süre sınırının, yeterli süre çalışmış 55 yaş üstü kişilere uygulanmayacağına işaret etti.



Son 3 yılda en az bir sene çalışanların, 1 yıl işsizlik yardımı alma hakkı olacağını dile getiren Clarinval, buna ilave her 4 ay için bir ay ek süre kazanılacağını ve 2 yılın üst limit olacağını kaydetti.



Halihazırda Belçika, işsizlik yardımlarının süresini sınırlamıyor. İşsiz kalan kişi, son maaşının yüzde 65'i kadar maaş almaya başlıyor. Bir üst sınırı da bulunan işsizlik ödeneği, zamanla azalmasına rağmen tamamen kesilmiyor.



Verilere göre, Belçika'da 55 yaş altı yaklaşık 320 bin işsiz bulunuyor. Bunların 100 binden fazlası 2 yıldan uzun süredir işsizlik maaşı alıyor.



Yüksek kamu borcu ve bütçe açığı olan Belçika'da yeni hükümet, işsizlik ve hastalık yardımları gibi çeşitli sosyal destekleri azaltmayı planlıyor.