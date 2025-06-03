Belediyeler arsaları ihaleyle satıyor... 632 milyon lira tutuyor

Belediyeler arsa satmaya devam ediyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre, İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Nevşehir ve İzmir'de belediyeler arsa satışları gerçekleştirecek.



İstanbul'da Silivri Belediyesi Çanta-Balaban ve Kavaklı-İstiklal'de toplamda 5 adet arsa satacak. Arsaların toplam muhammen bedelleri 45 milyon 842 bin 968 lira tutuyor.



Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Muhittin, Nusratiye, Silahtarağa, Yenice ve Şahpaz mahallelerinde 7 adet arsanın satışı gerçekleşecek ve toplamda 53 milyon 430 bin lira tutuyor.

Yalova'nın Altınova ilçesi Balaban beldesinde bir arsa 338 milyon 219 bin 760 lira muhammen bedelle satışa çıktı.

Nevşehir'in Hoca Ahmet Yesevi ve Bağlıca mahallelerinde iki arsa toplamda 31 milyon 500 bin 525 lira muhammen bedelle ihale edilecek.

İzmir'in Çeşme ilçesinde 6 adet arsa toplamda 164 milyon lira muhammen bedelle satılacak.