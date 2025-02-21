Belediyelerin barınak harcamaları için yeni karar

Belediyelerin hayvan barınakları için yaptığı harcamalara yönelik yeni bir karar alındı.



Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü genel tebliğiyle, hayvanları koruma kanununun geçici 4. maddesiyle getirilen belediyelerin hayvan barınakları kurmak için ayırmak zorunda olduğu kaynağın kullanımına yönelik esaslar belirlendi.



Tebliğde, ilgili yıl bütçelerinden hayvan bakımevleri kurmak, rehabilitasyon işlemlerini gerçekleştirmek ve sahipsiz hayvanlara sahiplendirilinceye kadar bakmak için büyükşehir belediyelerinin yüzde 3, diğer belediyelerin yüzde 5 oranında kaynak ayırma zorunluğuna atıf yapıldı.



Bu oranın üzerinde harcama yapan belediyelerin fazla harcanan tutarın yüzde 40'ını Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan geri talep edebileceği belirtildi.



Talep edilebilecek tutarın hiçbir şekilde bu oranların yüzde 40'ını geçemeyeceği kaydedildi.