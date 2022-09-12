Belirsizlik azaldı, emtia piyasası ibreyi yukarı çevirdi

Emtia piyasasında, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) beklentiler doğrultusunda 75 baz puanlık faiz artışına gitmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki para politikasına ilişkin belirsizliklerin azalmasıyla geçen hafta yükselişler hakim oldu.



Emtia piyasasında, bir önceki hafta görülen sert düşüşler, geçen hafta yerini kısmen pozitif bir seyre bıraktı.



ECB politika faizlerini tarihinde ilk kez 75 baz puan artırırken, şahin duruşun enflasyonla mücadele sonlanana kadar devam edeceği mesajı verildi.



Fed Başkanı Jerome Powell da perşembe günkü konuşmasında enflasyonu düşürmeye güçlü bir şekilde bağlı olduklarını belirterek, "İş bitene kadar devam etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.



Enflasyon ne kadar uzun süre hedefin üzerinde kalırsa riskin o kadar büyük olacağını kaydeden Powell, tarihin erken gevşeme politikasına karşı da güçlü bir şekilde uyardığını aktardı.



Powell'ın yanı sıra diğer Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken Chicago Fed Başkanı Charles Evans, bankanın bu ayki toplantısında 50 veya 75 baz puanlık faiz artırımına açık olduğunu belirtti. Faiz oranının yıl sonuna kadar yüzde 3,25-3,5 aralığına yükselmesini öngördüğünü kaydeden Evans, gelecek yıl ise yüzde 4'e ulaşmasını beklediğini aktardı.



Emtia piyasasında, ECB'nin beklentiler doğrultusunda 75 baz puanlık faiz artışına gitmesi ve Fed'in bu ayki para politikasına ilişkin belirsizliklerin azalmasıyla geçen hafta yükselişler hakim oldu.



Analistler, belirsizliklerin azalmasıyla dolara olan talebin azaldığını ve emtialar karşısında değer kaybettiğini söyledi.



Geçen hafta altın yüzde 0,3, gümüş yüzde 4,4, paladyum yüzde 7,5, platin yüzde 5,4 değer kazandı. Altın ise üç haftalık düşüş eğilimini sonlandırdı.



Dünya Platin Yatırım Konseyi, Çin’in yoğun platin ithalatından dolayı başka bölgelerde platin arzına yönelik aksaklıkların yaşanabileceğini belirtti.

METALLERDE YÜKSELİŞ EĞİLİMİ



Metallerde de geçen hafta yükseliş eğilimi hakimdi. Tezgah üstü piyasada, bakır yüzde 4,2, alüminyum yüzde 0,6, nikel yüzde 7,9, çinko yüzde 1,2, artış kaydetti.



Peru’da bakır üretiminin yıllık bazda yüzde 6,6 azalmasıyla bakır fiyatları destek buldu. Stokların düşmesi ve arza yönelik sıkıntıların artmasıyla da nikel fiyatları yükseldi. Dünya çapında özellikle Avrupa'da alüminyum şirketlerinin üretimi azaltma kararı alması da alüminyuma ilişkin arz endişelerini artırdı.



Enerji emtialarında ise geçen hafta düşüş eğilimi hakimdi.



Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu pazartesi günlük üretimi eylülde 100 bin varil azaltacağını duyurmasına karşın küresel ekonomiye ilişkin endişelerle Brent petrolün varil fiyatı 86,9 dolarla Ocak 2022'den bu yana en düşük seviyeye gerilese de açıklanan makroekonomik verilerdeki olumlu işaretlerle kayıplarını büyük çoğunlukla telafi ederek haftayı yüzde 0,4 azalışla 92,5 dolardan tamamladı.



New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğal gaz ise yüzde 7,9 değer kaybetti. Avrupa Birliği'nin (AB) doğal gaza tavan fiyat uygulamayı da içeren tedbirlerini açıklamasının ardından doğalgaz fiyatları düştü.



TARIM EMTİALARINDA DALGALI SEYİR



Tarım emtialarında geçen hafta dalgalı bir seyir izlendi. Chicago Ticaret Borsasında işlem gören buğday yüzde 7,5, mısır yüzde 2,9 değer kazanırken, soya fasulyesi yüzde 0,5, pirinç yüzde 0,3 değer kaybetti.



Avrupa ve Rusya arasında artan gerilimle beraber arza yönelik endişeler, buğday fiyatlarında yükselişe neden oldu. Avrupa'da sıcak havalar ve üretim tahminlerinde yaşanan düşüşle de mısır fiyatları yükseldi.



Geçen hafta kahve yüzde 0,4, pamuk yüzde 1,6 değer kazanırken, kakao yüzde 2,1, şeker yüzde 1,9 değer kaybı yaşadı.



Brezilya'daki hava sıcaklıkları nedeniyle üretime yönelik endişeler, fiyatlarda yükselişe neden oldu. Petrol fiyatlarındaki düşüşle beraber şeker arzına dair beklentiler ise şekerde fiyatlarda değer kaybına neden oldu.



Fildişi Sahili'nde, yağışların ortalamanın üzerinde olmasıyla üretime yönelik endişeler azalırken kakao fiyatları geriledi.