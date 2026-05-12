Belirsizlik dolara yaradı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'ın son barış teklifini reddetmesinin ardından ABD-İran ateşkesinin sürdürülebilirliği konusunda şüphe uyandırmasıyla dolar endeksi 98'in üzerine çıktı ve bu da dolara olan güvenli liman talebini artırdı.

Haberlere göre Trump'ın, Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilere eşlik etme planlarını yeniden gözden geçirirken, askeri operasyonların potansiyel olarak yeniden başlatılmasını değerlendirmek üzere ulusal güvenlik ekibiyle bir araya gelmesi bekleniyor.

Devam eden çatışma, petrol fiyatlarını yüksek tutarak enflasyon risklerini güçlendirdi ve fiyat baskılarını kontrol altına almak için faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalması gerekebileceği beklentilerini artırdı.

Bu arada, yatırımcılar İran savaşının ekonomiyi nasıl etkilediği ve Federal Rezerv'in politika görünümünü nasıl şekillendirdiği konusunda daha net sinyaller için Nisan ayı tüketici enflasyon raporunu bekliyordu. Trump'ın bu hafta Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile de görüşmesi planlanıyor ve ticaret ilişkileri ile yapay zekanın gündemi domine etmesi bekleniyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 45,3607 liradan başladı. Gün içinde en düşük 45,3411 lira, en yüksek de 45,3961 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 45,3934 liradan alıcı buluyor.