Belirsizlik petrole alım getirdi

WTI ham petrol vadeli işlemleri, ABD'nin güney İran'daki yeni askeri operasyonları ve devam eden barış görüşmeleri yatırımcıları tedirgin ederken, kayıplarının bir kısmını telafi ederek varil başına 92 ​​dolara doğru yükseldi, Türkiye 'nin kullandığı Brent petrol ise 95,2 dolar seviyesinde bulunuyor.

ABD ordusunun, güney İran'da füze fırlatma üslerini ve mayın döşemeye çalıştığından şüphelenilen gemileri hedef aldığı bildirildi. ABD Merkez Komutanlığı, operasyonların bölgedeki Amerikan birliklerini korumayı amaçladığını söyledi. Aynı zamanda, ABD Başkanı Donald Trump, Tahran ile görüşmelerin iyi gittiğini söyledi, ancak görüşmelerin başarısız olması durumunda ek saldırıların gelebileceği konusunda uyardı.

ABD ve İran şu anda, Washington'un abluka uygulamasını kaldıracağı ve Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açacağı yaklaşık iki aylık bir ateşkes çerçevesi üzerinde görüşüyor.

ABD-İran görüşmeleriyle ilgili artan iyimserlik nedeniyle petrol fiyatları geçen hafta hala %10'dan fazla düşüşte.