Belirsizlik petrolü yükseltiyor

Küresel piyasalar ateşkesin anlaşmaya dönüşüp savaşın bitmesine odaklanırken, saldırıların olması ateşkese gölge düşürmeye başladı. İran, ateşkesin ihlal edildiğini öne sürerek Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı.

WTI ham petrol vadeli işlemleri Perşembe günü varil başına 97 dolara doğru %2'den fazla yükselerek önceki seanstaki kayıplarının bir kısmını telafi etti. Şu sıralar WTI petrol 92,93 dolardan işlem geçiyor.

Türkiye'nin kullandığı Brent petrol ise 94,6 dolardan alıcı buluyor.

Bu yükseliş, İsrail'in Lübnan'a yönelik yenilenen saldırılarının, kırılgan Orta Doğu ateşkesinin kalıcılığı konusunda şüpheler uyandırması ve Hürmüz Boğazı'nın büyük ölçüde kapalı kalmasıyla gerçekleşti.

İran medyası, saldırıların ardından boğazdan petrol tankerlerinin geçişinin askıya alındığını bildirdi.

Tahran ile Amerikan-İsrail tarafı arasında ateşkesin Lübnan'ı da kapsayıp kapsamadığı konusunda anlaşmazlıklar yaşanıyor.

Üst düzey bir İranlı yetkili de ateşkes anlaşmasının üç maddesinin zaten ihlal edildiğini belirtti.

Bu arada, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, bu hafta sonu İran ile doğrudan görüşmeler için İslamabad'a gidecek bir ABD heyetine başkanlık ederken, boğazın yeniden açılmaya başlayabileceğine dair işaretler olduğunu söyledi.

Küresel ham petrol ve doğalgaz akışının yaklaşık yüzde 20'sini karşılayan Hürmüz Boğazı'nın neredeyse tamamen kapanması, petrol piyasalarında en ciddi aksamaya neden oldu.