"Bellek çipi" uyarısı. Telefondan otomobile fiyatlar yükselebilir

Otomotiv , perakende, elektronik, telekomünikasyon ve tıbbi cihaz sektörleri temsilcileri ABD Hazine Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığına gönderdikleri ortak mektupta, "Bellek çipi pazarındaki acil dengesizlik, Amerikan haneleri için kısa vadede önemli ve kalıcı fiyat artışlarına yol açabilir ve kritik tedarik zincirlerini sekteye uğratabilir." ifadelerini kullandı.

Mektupta, yapay zeka veri merkezlerinin mevcut bellek çipi üretim kapasitesinin büyük bölümünü tükettiği belirtildi. Bu durumun, "bellek çipi fiyatlarında eşi benzeri görülmemiş bir artışa ve üretim ile tüketiciye yönelik sektörler için çip arzının azalmasına" neden olduğu kaydedildi.

Kuruluşlar, sorunun çözülmemesi halinde etkilerin hızla ağırlaşabileceği uyarısında bulunarak, sonuçlarının şimdiden görülmeye başlandığını belirtti.

TELEFONLARDAN OTOMOBİLLERE KADAR ETKİLİYOR

Sektör temsilcilerine göre bellek çipi sıkıntısı tüketici elektroniği ürünlerinde fiyat artışlarına, internet ve telekomünikasyon altyapısının kurulması ve geliştirilmesinde maliyet yükselişine, otomobil , tıbbi cihaz ve diğer sanayi ürünlerinin üretiminde aksamalara yol açabilir.

Mektuba Otomotiv İnovasyon İttifakı, Ulusal Perakende Federasyonu, Tıbbi Cihaz Üreticileri Derneği, İnternet ve Televizyon Birliği ile Telekomünikasyon Endüstrisi Birliği gibi kuruluşlar imza attı.

AKILLI TELEFON PAZARI DA DARALIYOR

Sorunun etkileri akıllı telefon sektöründe de hissedilmeye başladı. Pazar araştırma şirketi Counterpoint Research'e göre küresel akıllı telefon pazarı bu yıl tarihindeki en sert yıllık daralmaya hazırlanıyor. Sevkiyatların yüzde 13,9 düşerek 1,08 milyar adede gerilemesi bekleniyor.

Araştırmaya göre bellek çipi sıkıntısı özellikle giriş seviyesi telefonları vuruyor. Çip üreticilerinin kapasitelerini yapay zekaya yönelik yüksek karlı ürünlere kaydırması nedeniyle düşük maliyetli telefonların üretimi giderek daha az ekonomik hale geliyor.

MİLYARLARCA DOLARLIK TEŞVİK VERİLMİŞTİ

ABD yönetimi son yıllarda yerli çip üretimini artırmak amacıyla milyarlarca dolarlık teşvik programı başlatmıştı. Bu kapsamda bellek çipi üreticilerine de önemli destekler sağlandı. Ancak sektör temsilcileri, yapay zeka kaynaklı talep patlamasının mevcut yatırımları aşan yeni bir arz baskısı yarattığını savunuyor.