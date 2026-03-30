Benzin 3,5 yılın zirvesinde

ABD benzin vadeli işlemleri, Orta Doğu savaşının tırmanmaya devam etmesiyle galon başına 3,30 doların üzerine çıkarak Temmuz 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Fiyatlar ayrıca, Hürmüz Boğazı'nın neredeyse tamamen kapanmasının ardından enerji akışında yaşanan ciddi aksaklıklardan sonra, yüzde 30'un üzerinde rekor bir aylık artışa doğru ilerliyor.

Son gelişmede, Yemen'deki İran destekli Husi savaşçıları daha geniş çaplı çatışmaya katıldı ve İran'a ve müttefik militan gruplarına yönelik saldırılar sona erene kadar operasyonlarının devam edeceğini söyledi.

Husi katılımı, Kızıldeniz'deki aksaklıklar ve Yanbu sevkiyatlarına yönelik potansiyel tehditler nedeniyle ham petrol piyasalarına yeni riskler ekliyor ve arzı daha da daraltabilir.

Bu arada, bölgeye ek ABD kuvvetleri konuşlandırıldı ve olası bir kara işgali korkusunu körükledi. Bu gelişmeler, savaşı beşinci haftaya uzattı ve yakın vadeli bir çözüm olasılığını azalttı.