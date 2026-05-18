Benzin 4 yılın zirvesine yaklaşıyor

ABD 'de benzin vadeli işlemleri, Ortadoğu'da uzun süreli bir enerji arz sıkıntısı korkusuyla galon başına 3,70 doların üzerine çıkarak Mayıs ayı başlarında ulaşılan dört yıllık zirveye yaklaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İran arasındaki müzakerelerin çıkmaza girmesi ve Hürmüz Boğazı'nın büyük ölçüde kapalı kalmasıyla birlikte Tahran'a karşı giderek daha sert bir tutum sergiledi.

Ayrıca, hafta sonu Basra Körfezi'ndeki enerji tesislerinin hedef alındığı yönündeki haberlerin ardından endişeler arttı.

Uluslararası Enerji Ajansı'na (IEA) göre, bu önemli bölgeden enerji ihracatı Mart ayı başından beri büyük ölçüde aksadı ve küresel petrol stoklarının rekor bir hızla azalmasına neden oldu.

Bu arada, rafinerilerin Stratejik Petrol Hattı'ndan (SPR) sağlanan ham maddeyi kullanarak neredeyse tam kapasiteyle çalışmaya devam etmesi nedeniyle, ABD benzin stokları Mayıs ayı başlarında 13'üncü hafta üst üste düştü.