Benzin bir ayın dibinde

New York Limanı teslimatlı benzin vadeli işlemleri, ABD ve İran'ın bir anlaşmaya varacağına dair iyimserliğin küresel enerji arzında daha derin aksamalara ilişkin endişeleri azaltmasıyla, galon başına yaklaşık 3,30 dolara gerileyerek dört haftadan fazla bir süredir en düşük seviyesine indi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile görüşmelerin yapıcı bir şekilde ilerlediğini söyledi, ancak ABD'nin bir anlaşmayı aceleye getirmeyeceğini vurguladı. Ayrıca, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda büyük ölçüde anlaşmaya varıldığını ve yakında duyurulabileceğini, ancak müzakereler tamamlanana kadar ABD ablukasının devam edeceğini belirtti.

Uluslararası Enerji Ajansı'na (IEA) göre, bölgeden enerji ihracatı Mart başından beri büyük ölçüde durduruldu ve bu da küresel petrol stoklarının rekor bir hızla düşmesine neden oldu. Bu arada, ABD benzin stokları Mayıs ortasında 14'üncü hafta üst üste düştü; rafineriler SPR hammaddesi kullanarak neredeyse tam kapasiteyle çalıştı.

Ayrıca, rafineriler dizel ve jet yakıtı kıtlığını önlemek için üretimi damıtılmış ürünlere kaydırdığı için üretim de kısıtlandı.