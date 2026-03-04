Benzin fiyatları 1,5 yılın zirvesinde

Benzin fiyatları, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki tankerleri bölgedeki devam eden arz kesintilerine karşı sigortalama planlarını değerlendirirken, Temmuz 2024'ten bu yana en yüksek seviyelerine yakın seyrederek galon başına 2,45 dolar civarında kaldı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Uluslararası Kalkınma Finans Kurumu'nun enerji ve ticaret akışlarını sürdürmeye yardımcı olmak için gemileri sigortalayacağını ve gerekirse deniz kuvvetlerinin hazırda bekleyeceğini söyledi.

Bununla birlikte, çatışmaların beşinci gününe girmesiyle belirsizlik devam ediyor; İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları, bölgesel enerji altyapısına misilleme saldırılarına yol açtı.

Irak da depolama limitleri ve ihracatın engellenmesi nedeniyle ham petrol üretiminin yaklaşık yarısını azalttı ve sevkiyatlar yeniden başlamazsa yaklaşık 3 milyon varil/günlük bir duraklama riskiyle karşı karşıya kaldı.

Suudi petrol devi Aramco, Hürmüz Boğazı'nı atlamak için bazı ihracatlarını Kızıldeniz üzerinden yönlendirmeye çalışıyor. Öte yandan, OPEC+ yakın zamanda ilk çeyrekteki duraklamanın ardından üretim artışlarına yeniden başlayacağını ve Nisan ayında 206 bin varil/günlük bir artış planladığını duyurdu.