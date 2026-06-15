Benzin fiyatları 2 ayın dibinde

ABD 'de benzin fiyatları, ABD ve İran 'ın Ortadoğu enerji ihracatını kademeli olarak normalleştirebilecek bir barış anlaşmasına vardığı haberlerinin ardından, 17 Nisan'dan bu yana en düşük seviye olan yaklaşık 2,90 dolara geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyada anlaşmanın "artık tamamlandığını" ve 19 Haziran'da imzalandıktan sonra Hürmüz Boğazı'nın transit ücreti olmadan yeniden açılacağını ve İran ablukasının kaldırılacağını söyledi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazem Gharibabadi de bir anlaşmaya varıldığını doğruladı, ancak imza törenine kadar ayrıntıların gizli kalacağını belirtti. Anlaşma, Körfez üreticileri ve nakliyecileri için arz endişelerini hafifletmiş olsa da, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin tamamen yeniden başlamasından önce, mayın temizleme ve İran'ın nakliye üzerindeki kontrolünü sıkılaştırma planlarına ilişkin belirsizlik de dahil olmak üzere önemli engeller devam ediyor. Üreticiler ayrıca, teknik ve jeolojik zorluklar ve altyapı hasarı nedeniyle tam toparlanmanın aylar sürebileceği konusunda uyardı.