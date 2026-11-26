ABD benzin vadeli işlemleri, arz baskılarının hafiflemesini Ortadoğu'daki süregelen risklerle karşılaştıran yatırımcılar nedeniyle galon başına yaklaşık 2,42 dolara gerileyerek Mart başından bu yana en düşük seviyelerinde seyretti.

EIA verileri, 20 Kasım'da sona eren haftada ABD benzin stoklarının 1,7 milyon varil arttığını ve stokların beş yıllık ortalamanın yüzde 3 üzerinde kaldığını gösterdi. Kış hava koşulları nedeniyle sürüş talebindeki mevsimsel zayıflama toparlanmayı desteklerken, rapor aynı hafta benzin talebinin günde 76 bin varil azalarak 8,7 milyon varile düştüğünü de gösterdi.

Rafineri operasyonlarının sürekli olarak kapasiteye yakın çalışması aşağı yönlü baskıyı artırdı. Basra Körfezi'nden petrol ihracatının iyileşmesi ve IEA'nın cari çeyrek için fazla arz öngörmesiyle birlikte bol miktarda hammadde arzı da düşüşü destekledi. Bununla birlikte, Orta Doğu'daki süregelen saldırılar daha fazla düşüşü sınırlarken, Ukrayna'nın Rus rafinerilerine yönelik saldırıları küresel yakıt piyasaları için risk oluşturmaya devam etti.