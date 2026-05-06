Benzin fiyatları artıyor

Petrol fiyatlarındaki hızlı yükseliş akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. ABD-İran arasındaki gerilimin yükselmesi petrolü 110 doların üzerine itti.

Bu gelişmeyle birlikte benzin fiyatlarının artmasına yönelik karar alındı.

Buna göre, benzine 2 lira fiyat artışı gerçekleşecek ancak eşel mobil sistemi nedeniyle zam 50 kuruş olarak pompaya yansıyacak.

İstanbul'da benzin 64,44 liraya, Ankara'da 65,41 liraya, İzmir'de 65,69 liraya, doğu illerinde ise 67,03 liraya yükselmesi bekleniyor. Yeni fiyatların yarından itibaren geçerli olması bekleniyor.