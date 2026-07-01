Benzin fiyatları değişiyor, işte yeni tarife

ABD-İran arasındaki savaş sonrasında bozulan ateşkesle birlikte petrol fiyatları kısa süreliğine de olsa dalgalı seyre yöneldi.

Hürmüz Boğazı'ndan petrol tankeri geçişlerinde henüz sorun olmasa da ateşkesin sürekli bozulması endişeleri ortaya çıkarıyor.

Bu gelişmeler nedeniyle akaryakıt ürünlerinden benzinin fiyatına artış bekleniyor.

Benzine 2,19 lira artış olması beklenirken eşel mobil sistemi nedeniyle pompa fiyatlarına bu tutar 55 kuruş olarak yansıyacak.

BENZİN NE KADAR OLACAK?

Benzinin litre fiyatının İstanbul'da 62,84 liraya, Ankara'da 63,78 liraya, İzmir'de 64,05 liraya, doğu illerinde ise 65,40 liraya yükselmesi bekleniyor.