Benzin fiyatları düştü, işte yeni liste

27.05.2026 07:32

Benzin fiyatları düştü, işte yeni liste
iStockPhoto

Benzin fiyatlarına 82 kuruş indirim yapıldı.

Burak Taşçı
Google'da NTV'yi tercih et

Akaryakıt ürünlerinden benzine indirim geldi.

Benzin fiyatlarındaki indirim bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Litre başına 82 kuruş indirim yapıldı.

 

ABD ve İran arasındaki savaşı sona erdirip normalleşmenin önünü açacak barış müzakereleriyle birlikte petrol fiyatlarında gerileme yaşandı.

 

Petroldeki düşüşle birlikte akaryakıt fiyatları da geriledi ve indirim ortaya çıktı.

 

BENZİN NE KADAR?

 

Benzin İstanbul'da 64,32 lira, Ankara'da 65,29 lira, İzmir'de 65,57 lira, doğu illerinde ise 66,94 liradan satılmaya başlandı.