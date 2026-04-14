Benzin fiyatları düşüşe geçti

Benzin vadeli işlemleri yüzde 1'den fazla düşerek galon başına 3,10 doların altına geriledi ve önceki seanstaki kazanımlarını azalttı. Bu düşüş, ABD -İran görüşmelerinin yeniden başlaması umutlarının yeniden canlanmasıyla gerçekleşti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, hafta sonu yapılan görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ilerlemenin artık Tahran'a bağlı olduğunu belirterek, Washington'ın şartlarını ortaya koymasının ardından "topun İran'ın sahasında" olduğunu ve ABD'nin nükleer şartlarının karşılanması halinde bir anlaşmanın her iki taraf için de faydalı olabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump da İran'ın kanallar aracılığıyla temas kurduğunu söylerken, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan Tahran'ın uluslararası hukuk çerçevesinde kalması şartıyla görüşmelere açık olduğunu belirtti. Bu değişim, ABD'nin dün Basra Körfezi'ndeki İran limanlarına abluka uygulamaya başlamasının ardından geldi ve geçen ay günde ortalama 1,7 milyon varil olan Hürmüz Boğazı üzerinden petrol akışını tehdit ederek, fiziksel petrol ve rafine ürün piyasalarını daha da daralttı.

Bu arada, bir OPEC raporu, Körfez Arap ülkelerinin üretiminin Mart ayında aksamalar nedeniyle keskin bir şekilde düştüğünü göstererek, toparlanmanın beklenenden daha uzun sürebileceği endişelerini artırdı.

BENZİN NE KADAR?

Benzin İstanbul'da 62,65 lira, Ankara'da 63,62 lira, İzmir'de 63,90 lira, doğu illerinde ise 65,24 lira seviyelerinden satılıyor. Rafineriye uzaklığa göre nakliye ücretinden ötürü fiyatlar şehir bazlı değişiklik gösterebiliyor.