Benzin fiyatları gerilemeye başladı

ABD benzin vadeli işlemleri, piyasaların ABD'nin İran'ın denizdeki petrolüne uyguladığı yaptırımları yakında kaldırabileceğine dair sinyalleri değerlendirmesiyle son dönemdeki kazanımlarını durdurarak galon başına 3,10 doların altına düştü.

Hazine Bakanı Scott Bessent, bu adımın yaklaşık 140 milyon varili kapsayabileceğini ve önümüzdeki 10-14 gün içinde fiyatları sınırlamaya yardımcı olabileceğini belirtti. Bu arada, ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin kara birlikleri konuşlandırma planı olmadığını söylerken, Benyamin Netanyahu da İsrail'in İran enerji tesislerine ek saldırılardan kaçınacağını belirterek, altyapıya daha fazla zarar verebilecek ve daha derin aksamalara yol açabilecek endişeleri hafifletti.

Yine de, Hürmüz Boğazı'ndaki trafik sıkışıklığı nedeniyle benzin bu hafta yüzde 1'den fazla artış gösterdi ve bu ay şimdiye kadar yüzde 30 yükseldi. Bahar seyahatlerinin artması ve rafinerilerin daha pahalı yaz yakıt karışımlarına geçmesiyle mevsimsel talep de baskıyı artırıyor.