Benzin fiyatları kayıplarını artırıyor

Benzin vadeli işlemleri, Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) yükselen petrol fiyatlarını hafifletmek için stratejik petrol rezervlerini benzeri görülmemiş bir ölçekte kullanma planlarını açıklamasının ardından, önceki seansta yaşanan sert düşüşün büyük bir kısmını telafi ederek galon başına 2,70 doların altında kaldı.

Onaylanması halinde, bu salınım, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra 2022'de kullanılan 182 milyon varili aşacak ve Çarşamba günü yapılacak oylamada tüm üye ülkelerin oy birliğiyle onayını gerektirecek.

Bu arada, piyasalar ayrıca Trump yönetiminden Hürmüz Boğazı ile ilgili çelişkili mesajları da değerlendirdi. Enerji Bakanı Chris Wright, sosyal medyada ABD Donanmasının bir tankere eşlik ettiğini iddia etti, ancak Beyaz Saray operasyonu yalanladıktan sonra paylaşımı sildi.

Aynı zamanda Pentagon, ABD ve İsrail'in İran'a karşı en yoğun saldırılarını gerçekleştirdiğini ve Tahran yenilene kadar devam edeceğini belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın çatışmanın yakında sona erebileceği yönündeki önceki önerisiyle çelişti.