Benzin fiyatları tırmanıyor

ABD benzin vadeli işlemleri, önceki seansta kısa bir duraklamanın ardından yükselişini sürdürerek galon başına 3,20 dolara doğru tırmandı. Bu yükseliş, Orta Doğu'daki önemli enerji tesislerine yapılan saldırıların, arz kesintilerinin kötüleşmesi endişelerini artırmasıyla gerçekleşti.

İran, büyük Güney Pars doğalgaz sahasına yapılan saldırılara karşılık olarak bölgesel enerji altyapısına yönelik daha geniş bir kampanyanın parçası olarak Katar'daki önemli bir LNG ihracat merkezini hedef aldı.

Saldırılar, keskin bir tırmanışa işaret ediyor ve uzun süreli kesintiler korkusunu daha da artırıyor. Dünyanın petrol ve LNG'sinin yaklaşık yüzde 20'sini taşıyan Hürmüz Boğazı'ndan geçen trafik hala durmuş durumda. Bahar seyahatlerinin artması ve rafinerilerin daha pahalı yaz yakıt karışımlarına geçmesiyle mevsimsel talep baskıları da gerilimi artırıyor. Arz darboğazlarını hafifletmek için ABD, koordineli uluslararası bir çabanın parçası olarak 60 günlük Jones Yasası muafiyeti veriyor ve stratejik rezervlerden 172 milyon varil petrol serbest bırakıyor.