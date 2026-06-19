Benzin fiyatları ucuzladı
19.06.2026 08:24
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Petroldeki düşüş benzine indirim olarak yansıyor
Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına 99 kuruş indirim geldi.
Petrol fiyatlarındaki hızlı geri çekilme akaryakıt pompalarına indirim olarak yansıdı. Benzinin litre fiyatına 99 kuruş indirim yapıldı.
ABD ve İran arasındaki geçici barış anlaşmasıyla birlikte Hürmüz Boğazı'ndaki abluka kalktı ve petrol yüklü tankerler yola çıktı.
BENZİN NE KADAR?
Benzinin litresi İstanbul'da 62,19 lira, Ankara'da 63,14 lira, İzmir'de 63,42 lira, doğu illerinde ise 64,78 liradan satılıyor.