Benzin fiyatları yüksek kalmayı sürdürüyor

Benzin vadeli işlemleri galon başına 3,30 doların üzerine çıkarak Temmuz 2022'den bu yana en yüksek seviyesine yakın seyretti.

Yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran için belirlediği son tarih ile son dakika ateşkes girişimleri arasında denge kurmaya çalıştı.

Trump, Hürmüz Boğazı yeniden açılmadığı takdirde 24 saat içinde İran'ın enerji ve ulaşım altyapısına saldıracağı uyarısında bulundu.

Bu durum, ABD-İran görüşmelerinde arabulucular tarafından gerilimi azaltmak için son tarih olarak sunulan 45 günlük ateşkes önerisine ilişkin haberleri gölgede bıraktı.

İran geçici ateşkesi reddederek kalıcı bir çözüm yolunu seçti ve arabulucular aracılığıyla kendi şartlarını sundu.

Trump da planı "yeterince iyi değil" diyerek reddetti, ancak önemli bir adım olduğunu kabul etti. Ayrı olarak, OPEC+ Mayıs ayında günlük 206 bin varil üretim artışı konusunda anlaştı, ancak Boğaz'ın kapanması ve hasar gören altyapıdan kaynaklanan aksamalar, küresel pazarlara ne kadar arzın ulaşacağını sınırlayabilir.

TÜRKİYE'DE BENZİN NE KADAR?

İstanbul'da benzinin litresi 62,60 lira, Ankara'da 63,57 lira, İzmir'de 63,85 lira, Doğu illerinde 65,20 liradan satılıyor.