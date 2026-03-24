Benzin fiyatları yükselişini sürdürüyor

ABD benzin vadeli işlemleri yüzde 3'ün üzerinde artışla galon başına yaklaşık 3,10 dolara yükseldi ve bir önceki seanstaki düşüşü telafi etti. Bu artış, İranlı bir milletvekilinin ABD ile görüşme olasılığını reddetmesinin ardından ham petrol fiyatlarının yükselmesiyle gerçekleşti.

İran Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, Hürmüz Boğazı'nın normale dönmeyeceğini ve Washington ile müzakereleri reddettiğini söyledi. Bu açıklama, ABD Başkanı Donald Trump'ın Pazartesi günü İran'ın enerji altyapısına yönelik tehdit ettiği saldırıyı devam eden görüşmeleri gerekçe göstererek beş gün ertelemesinin ardından geldi.

Aynı zamanda İsrail saldırılarına devam ederken, Körfez'deki ABD müttefiklerinin çatışmaya katılmaya yaklaştığı ve Muhammed bin Salman'ın saldırılara katılma kararına yaklaştığı yönünde haberler çıktı.

Benzin vadeli işlemleri, Hürmüz Boğazı'ndaki arz kesintileri ve mevsimsel olarak daha pahalı yaz yakıt karışımlarına geçişin desteğiyle, son zamanlarda Temmuz 2022'den bu yana en yüksek seviyelerine ulaştıktan sonra bu ay yüzde 30'un üzerinde artış gösterdi.