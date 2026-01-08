Benzin fiyatları yüzde 13 düştü. ABD'de Venezuela etkisi

ABD'de benzin alanlar daha az ödeme yapmaya başladı. ABD'nin Venezuela'ya yaptığı operasyon sonrasında devlet başkanı Maduro'yu tutuklamasıyla birlikte bölgedeki jeopolitik gelişmeler fiyatlara pozitif yansıdı.

Petrol fiyatları küresel çapta düşerken, ABD'nin Venezuela'nın petrolünü işleyeceğine dair beklentiler ABD'de akaryakıt pompalarında fiyatları düşürdü.

ABD'nin diğer Güney Amerika ülkelerine karşı sert tutumu, Kolombiya'ya baskıda bulunması, Grönland için hamle yapma ihtimalinin bulunması küresel ekonomide yeni beklentileri ortaya çıkardı.

PETROL ARZI ARTACAK

Yapılan araştırmalar neticesinde ilerleyen yıllarda petrole olan talebin azalacak olmasından dolayı arzın artıp, talebin düşmesinden kaynaklı fiyatların 50-55 dolara gerilemesi bekleniyor.

Ayrıca elektrikli otomobiller, yenilenebilir enerji kaynaklarının daha çok tercih edilmeye başlanması da petrolün tahtını sarsıyor.

TEKSAS VALİSİ AÇIKLADI, BENZİN 2 DOLARIN ALTINA DÜŞTÜ

Teksas Valisi Greg Abbott, Teksas'ta benzin fiyatlarının 2 doların altına düştüğünü ve en yakın istasyondan ucuz benzin alınabileceğini duyurdu.

ABD'de benzin galonla satılıyor ve bir galon 3,78 litreye denk geliyor.