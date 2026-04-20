Benzin fiyatları yüzde 4 arttı

ABD benzin vadeli işlemleri Pazartesi günü yüzde 4'ün üzerinde artışla varil başına 3,10 doların üzerine çıkarak, bir önceki seansta dört haftadan fazla bir sürenin en düşük seviyesinden toparlandı.

Bu yükseliş, Ortadoğu'da gerilimlerin yeniden tırmanmasıyla birlikte enerji emtialarındaki toparlanmayı takip etti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Donanması'na ait güdümlü füze destroyeri tarafından Umman Körfezi'nde İran bayraklı bir kargo gemisinin etkisiz hale getirildiğini, ardından Deniz Piyadelerinin gemiye çıkarak kontrolü ele geçirdiğini söyledi.

Bu eylem, İran'ın Hürmüz Boğazı 'ndan geçen ticari gemilere ateş açtığı yönündeki haberlerin ardından geldi.

Tahran ise, ABD'nin İran bağlantılı gemilere uyguladığı ablukanın Salı günü sona erecek olan ateşkesi ihlal ettiğini söyleyerek boğazı yeniden kapattı. Hürmüz'deki gerilim, daha derin bir küresel enerji krizi riskini artırıyor ve Trump'ın çatışmaya hızlı bir çözüm beklentisini baltalıyor. Arz baskısını artıran bir diğer faktör ise Rus rafineri altyapısına yönelik devam eden saldırılar oldu.