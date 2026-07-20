Benzin fiyatları zirvede. Küresel piyasaları sarsan yakıt uyarısı

ABD 'de benzin vadeli işlemleri, Ortadoğu'daki artan saldırıların küresel rafine yakıt arzında aksamalara ilişkin endişeleri artırmasıyla galon başına 3,40 doların üzerine çıkarak 22 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

İran, her iki tarafın da saldırılarını askeri hedeflerin ötesine, kritik altyapıya doğru genişletmesiyle ABD ile ateşkesin fiilen sona erdiğini ilan ederek kırılgan ateşkesin yeniden sağlanması umutlarını azalttı.

Bu arada, Ukrayna'nın Rus enerji altyapısına yönelik saldırıları rafineri operasyonlarını aksatmaya devam etti.

ABD ve diğer bölgelerdeki rafineriler de üretimi daha yüksek kar marjlı dizel ve jet yakıtına kaydırarak benzin üretimini azalttı.

EIA verileri, 10 Temmuz'da sona eren haftada benzin stoklarının 1,5 milyon varil azaldığını ve stokların beş yıllık mevsimsel ortalamasının yaklaşık 14 milyon varil altında ve 2012'den bu yana yılın bu zamanı için en düşük seviyesinde olduğunu gösterdi.

Daha sıkı piyasa, ABD benzin fiyat farkını Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyesine çıkardı.