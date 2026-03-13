Benzin fiyatları zirveleri zorluyor

ABD benzin vadeli işlemleri, İran'ın kritik Hürmüz Boğazı'nı kapalı tutma sözü vermesiyle yatırımcıların daha fazla karışıklığa hazırlanmasıyla, Temmuz 2022'den bu yana en yüksek seviyelerine yakın iki günlük yükselişini sürdürerek galon başına 2,90 doların üzerinde kaldı.

İran'ın yeni Yüksek Lideri Mücteba Hameney, ABD ve İsrail saldırılarının devam etmesi halinde başka cepheler açabileceği uyarısında bulunurken, Tahran'ın boğaza mayın döşemeye başladığı ve nakliye risklerini daha da artırdığı yönünde haberler de var.

Aynı zamanda, Başkan Donald Trump, İran'ın nükleer silah geliştirmesini engellemenin ve bölgesel tehditlerini sınırlamanın petrol fiyatlarıyla ilgili endişelerden daha yüksek bir öncelik olduğunu belirtti.

Çatışmanın başlamasından bu yana, tankerler Körfez'den yükleme yapamıyor ve küresel petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 20'sini aksatıyor. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), bunu küresel petrol üretiminde kaydedilen en büyük aksama olarak nitelendirirken, enerji maliyetlerini düşürmeye yönelik son çabaları enerji rallisini yavaşlatmakta pek etkili olmadı. Benzin, bu hafta üst üste ikinci kez yükselişe doğru ilerliyor.