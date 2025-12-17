Benzin indirimi devrede, fiyatlar ne kadar?

Türkiye ekonomisi için önemli olan akaryakıt fiyatlarında indirimler peş peşe geliyor. Ticari araçları daha çok ilgilendiren motorinde 2 liranın üzerinde indirim yaşanırken, benzinde de 3 liraya yakın indirim 2 gün içinde gerçekleşti.

Petrol fiyatlarının düşüş göstermesi nedeniyle akaryakıt fiyatları geriliyor. Petrole olan talebin azalması, Çin'de elektrikli otomobillerin sayısının her geçen gün artması gibi sebepler petrol fiyatları üzerinde etkili olurken ABD'nin Venezuela hamlesi petrole yeniden yükseliş getirdi.

TRUMP'IN HAMLESİ YÜKSELİŞ GETİRDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela ile bağlantılı yaptırım uygulanan petrol tankerlerine "tam ve eksiksiz" bir abluka emri vermesinin ardından, petrol düştüğü seviyeden yükseliş gösterdi. Yüzde 1 civarında primli seyreden brent petrol varil başına 59,53 dolardan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul'da benzin 51,78 lira, motorin 53,18 lira, Ankara'da benzin 52,63 lira, motorin 54,19 lira, İzmir'de benzin 52,99 lira, motorin 54,56 lira, Adana'da benzin 53,53 lira, motorin 55,11 liradan satışa sunuluyor.