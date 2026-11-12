Benzin indirimi devreye girdi

Petrol fiyatlarındaki hızlı geri çekilme akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyor. ABD ve İran arasındaki savaşın bir süredir çatışma ortamından uzaklaşması ve iki ülkenin masada çözüm bulmaya çalışması gayretleri petrol fiyatlarını düşürüyor.

BENZİN NE KADAR OLDU?

Benzinin litre fiyatlarında 3,4 liralık indirim gerçekleşti. İstanbul'da benzin 71,20 liraya, Ankara'da 72,20 liraya, İzmir'de 72,40 liraya, doğu illerinde ise 73,80 liraya geriledi.