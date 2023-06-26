Benzin, motorin ve LPG 2023 güncel fiyatları (26 Haziran 2023 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.



BENZİN, MOTORİNDE LPG'DE ZAM VAR MI?



Otogaz grubunda (LPG) gece yarısından itibaren zam bekleniyor. LPG'nin litresinde 66 kuruşluk fiyat artışı yapılacak.

Bugün itibarıyla benzin ve motorin grubunda değişiklik beklenmiyor.



Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorin litre fiyatı 23,83-23,89 liradan satılıyor.



Benzinin litresi ise 24-24,05 liradan satılıyor.



LPG'nin litre fiyatı 10,67-11,02 liradan satılıyor.



AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?



Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.



Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor