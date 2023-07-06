Benzin, motorin ve LPG 2023 güncel fiyatları (6 Temmuz 2023 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.



MOTORİNE ZAM, LPG'YE İNDİRİM



Motorin fiyatlarına gece yarısı itibarıyla 87 kuruş zam gelirken, LPG'de 65 kuruş fiyat indirimi gerçekleşti.

Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı.



Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,83 liradan satılıyor.



Benzinin litresi ise ortalama 26,19 liradan satılıyor.

LPG'nin litre fiyatı 11,08 lira oldu.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?



Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.



Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor