Benzin, motorin ve otogaza indirim, işte yeni fiyat listesi

ABD ve İran arasındaki barış görüşmeleri devam ederken petrol fiyatlarında gerileme görülüyor. Petroldeki düşüş akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyor.

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1,37 lira, motorine 1,83 lira, otogaza ise 2,09 lira indirim yapıldı.

FİYATLAR NE KADAR?

Benzin İstanbul'da 62,92 lira, Ankara'da 63,89 lira, İzmir'de 64,17 lira, doğu illerinde ise 65,54 liradan satılıyor.

Motorin İstanbul'da 65,27 lira, Ankara'da 66,39 lira, İzmir'de 66,66 lira, doğu illerinde ise 68,14 liradan satılıyor.

Otogaz İstanbul'da 31,99 lira, Ankara'da 31,97 lira, İzmir'de 31,79 lira, doğu illerinde ise 33,27 liradan satılıyor.