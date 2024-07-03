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Benzin, motorine ve otogaza ÖTV zammı (3 Temmuz 2024 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 3 Temmuz 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?

Benzin, motorine ve otogaza ÖTV zammı (3 Temmuz 2024 akaryakıt fiyatları)
Haziran enflasyonu açıklandı (2024 TÜİK Haziran ayı TÜFE verileri)

Haziran enflasyonu açıklandı (2024 TÜİK Haziran ayı TÜFE verileri)

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

TÜİK'in bugün enflasyon verisini açıklamasıyla motorin ve benzine özel tüketim vergisi (ÖTV) zammı geldi.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI? 

Otogaz fiyatına 95 kuruş, benzine 2 lira 21 kuruş, motorine 2 lira 7 kuruş zam yapıldı.

Artış bugün pompa fiyatlarına yansıtıldı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

Benzinin litresi zamla birlikte 44 lira 70 kuruş, motorin 44 lira 60 kuruş oldu.

FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

LPG'ye zam (2 Temmuz 2024 güncel akaryakıt fiyatları)

LPG'ye zam (2 Temmuz 2024 güncel akaryakıt fiyatları)

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