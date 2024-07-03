Benzin, motorine ve otogaza ÖTV zammı (3 Temmuz 2024 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

TÜİK'in bugün enflasyon verisini açıklamasıyla motorin ve benzine özel tüketim vergisi (ÖTV) zammı geldi.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Otogaz fiyatına 95 kuruş, benzine 2 lira 21 kuruş, motorine 2 lira 7 kuruş zam yapıldı.

Artış bugün pompa fiyatlarına yansıtıldı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

Benzinin litresi zamla birlikte 44 lira 70 kuruş, motorin 44 lira 60 kuruş oldu.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?



Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.



Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.