Benzin, sigara, alkol... Hepsine yarın zam geliyor

SİGARANIN HER DALINDAN VERGİ ALINIYOR



Sigarada vergi hesaplaması karışık gibi görünse de aslında çok basit. Sigaranın oransal ÖTV'si yüzde 50 seviyesinde. Bunun yanında maktu vergi, KDV ekleniyor. Şu anda bir paket sigaranın içindeki 20 dal sigaranın her biri için 1.8313 lira asgari maktu vergi alınıyor. Bunun yanında maktu vergi de 10.50 lira seviyesinde.



Hesaplamak gerekirse asgari vergi her dal için yüzde 14.61 artarsa 2.0988 liraya yükseliyor. Maktu vergi ise 12.03 liraya çıkıyor. Başka bir deyişle 20 dal sigara bulunan bir paketin KDV dahil vergileri 56.55 liradan 64.8 liraya yükseliyor. Böylece sigaranın bir paketine fiyatına göre 8-10 lira arasında zam yansımasının gerçekleşmesi bekleniyor.



ALKOLLÜ İÇKİLERDE DE GEÇERLİ



ÖTV artışı alkollü içkilerde de geçerli olacak. Buna göre bir litre rakıdaki 1365,72 lira olan ÖTV, yüzde 14.61 oranında artması halinde 199.5 lira zam görecek ve 1565 liraya çıkacak. Başka bir deyişle yüzde 45 alkol oranına sahip bir rakının 704 lirası ÖTV olacak.



ZAMLAR OTOMATİK YANSIYACAK



Zamlar otomatik yansıyacağı için zamlardan etkilenmemek adına bugünden alışveriş yapılması menfaatinize olacaktır.