Benzin, sigara, alkol... Hepsine yarın zam geliyor
Herkes 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamlarına odaklandı. Memur, emekli maaşlarına gelecek zammın ötesinde birçok kalemi etkileyen artışlar meydana gelecek.
65 yaş aylığından engelli maaşına, kıdem tazminat tavanından bedelli askerlik ücretinin yanı sıra, akaryakıt, alkol ve sigara fiyatlarında da değişiklik yaşanacak.
Özel Tüketim Vergisi'ne gelecek olan artış otomatik olarak gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanının aldığı herhangi bir karar olmazsa ÖTV artışları anında fiyatlara yansıyacak.
NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?
ÖTV artışına neden olacak oranlar Yİ-ÜFE rakamlarının aylık kümülatif toplamlarına göre belirleniyor.
Ocak-Mayıs döneminde Yİ-ÜFE yüzde 12.92 olarak gerçekleşmişti. Haziran ayı için de yüzde 1'le 2 aralığında artması bekleniyor. Başka bir deyişle tahminen Haziran ayında ÜFE'nin yüzde 1.5 açıklanması halinde akaryakıt, sigara ve alkol ürünlerin yüzde 14.61 oranında zam otomatik olarak yansıyacak.
AKARYAKITA ZAM GELECEK
Akaryakıt ürünlerinden benzin, motorin ve LPG'ye otomatik zam geçişi olacak. 6 aylık Yİ-ÜFE'nin yüzde 14.61 olması tahminine göre, benzine 2.10, motorine 1.97, LPG'ye ise 1.61 lira zam gelmesi bekleniyor.
SİGARANIN HER DALINDAN VERGİ ALINIYOR
Sigarada vergi hesaplaması karışık gibi görünse de aslında çok basit. Sigaranın oransal ÖTV'si yüzde 50 seviyesinde. Bunun yanında maktu vergi, KDV ekleniyor. Şu anda bir paket sigaranın içindeki 20 dal sigaranın her biri için 1.8313 lira asgari maktu vergi alınıyor. Bunun yanında maktu vergi de 10.50 lira seviyesinde.
Hesaplamak gerekirse asgari vergi her dal için yüzde 14.61 artarsa 2.0988 liraya yükseliyor. Maktu vergi ise 12.03 liraya çıkıyor. Başka bir deyişle 20 dal sigara bulunan bir paketin KDV dahil vergileri 56.55 liradan 64.8 liraya yükseliyor. Böylece sigaranın bir paketine fiyatına göre 8-10 lira arasında zam yansımasının gerçekleşmesi bekleniyor.
ALKOLLÜ İÇKİLERDE DE GEÇERLİ
ÖTV artışı alkollü içkilerde de geçerli olacak. Buna göre bir litre rakıdaki 1365,72 lira olan ÖTV, yüzde 14.61 oranında artması halinde 199.5 lira zam görecek ve 1565 liraya çıkacak. Başka bir deyişle yüzde 45 alkol oranına sahip bir rakının 704 lirası ÖTV olacak.
ZAMLAR OTOMATİK YANSIYACAK
Zamlar otomatik yansıyacağı için zamlardan etkilenmemek adına bugünden alışveriş yapılması menfaatinize olacaktır.
- Etiketler :
- Haberler -
- Benzin
- Alkol
- Sigara