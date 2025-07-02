Benzin, sigara, alkol... Hepsine yarın zam geliyor

65 yaş aylığından engelli maaşına, kıdem tazminat tavanından bedelli askerlik ücretinin yanı sıra, akaryakıt, alkol ve sigara fiyatlarında da değişiklik yaşanacak.



Özel Tüketim Vergisi'ne gelecek olan artış otomatik olarak gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanının aldığı herhangi bir karar olmazsa ÖTV artışları anında fiyatlara yansıyacak.



NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?



ÖTV artışına neden olacak oranlar Yİ-ÜFE rakamlarının aylık kümülatif toplamlarına göre belirleniyor.



Ocak-Mayıs döneminde Yİ-ÜFE yüzde 12.92 olarak gerçekleşmişti. Haziran ayı için de yüzde 1'le 2 aralığında artması bekleniyor. Başka bir deyişle tahminen Haziran ayında ÜFE'nin yüzde 1.5 açıklanması halinde akaryakıt, sigara ve alkol ürünlerin yüzde 14.61 oranında zam otomatik olarak yansıyacak.

AKARYAKITA ZAM GELECEK

Akaryakıt ürünlerinden benzin, motorin ve LPG'ye otomatik zam geçişi olacak. 6 aylık Yİ-ÜFE'nin yüzde 14.61 olması tahminine göre, benzine 2.10, motorine 1.97, LPG'ye ise 1.61 lira zam gelmesi bekleniyor.