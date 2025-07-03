Benzin, sigara, alkol... Hepsine zam geldi

65 yaş aylığından engelli maaşına, kıdem tazminat tavanından bedelli askerlik ücretinin yanı sıra, akaryakıt, alkol ve sigara fiyatlarında da değişiklik yaşandı.



Özel Tüketim Vergisi'ne gelem artış otomatik olarak gerçekleşti. Cumhurbaşkanının aldığı herhangi bir karar olmazsa ÖTV artışları fiyatlara yansıyacak.



ARTIŞ ORANI NE OLDU?



ÖTV'yi etkileyecek artış oranı yüzde 15.70 olarak gerçekleşti.



AKARYAKITA ZAM GELECEK



Akaryakıt ürünlerinden benzin, motorin ve LPG'ye otomatik zam geçişi oldu. 6 aylık Yİ-ÜFE yüzde 15,70 geldi ve benzine 2.26, motorine 2.12, LPG'ye ise 0.97 lira zam gelecek.



SİGARA PAKETİN 8 - 10 LİRA ARTIŞ



Sigarada vergi hesaplaması karışık gibi görünse de aslında çok basit. Sigaranın oransal ÖTV'si yüzde 50 seviyesinde. Bunun yanında maktu vergi, KDV ekleniyor. Şu anda bir paket sigaranın içindeki 20 dal sigaranın her biri için 1.8313 lira asgari maktu vergi alınıyor. Bunun yanında maktu vergi de 10.50 lira seviyesinde.



Hesaplamak gerekirse asgari vergi her dal için yüzde 15.70 oranında artış yaşanacak ve tutar 2,1188 liraya yükseldi. Maktu vergi ise 12,15 liraya çıktı. Başka bir deyişle 20 dal sigara bulunan bir paketin KDV dahil vergileri 56.55 liradan 65.44 liraya yükseldi. Böylece sigaranın bir paketine fiyatına göre 8-10 lira arasında zam yansımasının gerçekleşmesi bekleniyor.



ALKOLLÜ İÇKİLERDE DE GEÇERLİ



ÖTV artışı alkollü içkilerde de geçerli oldu. Buna göre bir litre rakıdaki 1365,72 lira olan ÖTV, yüzde 15.70 oranında arttı ve 214.41 lira zam görerek ve 1580,13 liraya çıktı. Başka bir deyişle yüzde 45 alkol oranına sahip bir rakının 711 lirası ÖTV oldu.