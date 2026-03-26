Benzin vadeli işlemleri yükseliyor

ABD benzin vadeli işlemleri, piyasaların ABD ve İran'dan çatışmanın sona ermesine ilişkin karışık sinyalleri değerlendirmesiyle, önceki seanstaki kayıplarını azaltarak galon başına 3 doların üzerine çıktı.

İran, ABD ile doğrudan görüşme planı olmadığını belirterek, arabuluculuk yoluyla yapılan görüşmelerin müzakere anlamına gelmediğini kaydetti. Bu, barış görüşmelerinin devam ettiğini ısrarla savunan ve İran'ın kayıplarını kabul etmeyi reddetmesi halinde ABD'nin askeri harekâtı tırmandırabileceği uyarısında bulunan Beyaz Saray'dan farklılık gösteriyor.

Enerji piyasaları, çatışmanın başlamasından bu yana dalgalanma gösterdi ve benzin fiyatları, Boğaz'daki arz aksamaları ve mevsimsel talep faktörleri nedeniyle bu ay hala yüzde 30'un üzerinde artış gösterdi. Bu arada, EIA verileri, ABD benzin stoklarının geçen hafta 2,6 milyon varil azaldığını ve 2,1 milyon varillik düşüşün beklentilerini aştığını gösterdi. Öte yandan, ABD, volatilite gerekliliklerinden feragat ederek daha yüksek etanollü E15 benzin satışlarını yaz aylarında genişletmeyi planlıyor.